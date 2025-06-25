Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi

Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi
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Trump'tan ortalığı karıştıracak video: İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi
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İsrail ile İran arasındaki ateşkes devam ederken ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı bir video tartışma yarattı. İran'a göndermeli bir şarkıya yer verilen videoda "Bir camiye gittim. Birkaç taş atacağım. İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi" ifadeleri yer alıyor. Trump'ın bu paylaşımla ne mesaj verdiği ise merak konusu.

İsrail ile İran arasındaki savaş 12. günde son bulurken ateşkesin devam ettiği saatlerde ABD Başkanı Donald Trump'tan kafaları karıştıran bir video geldi.

ŞARKININ ADI: İRAN'I BOMBALA

TruthSocial hesabından İran'a göndermeli bir şarkı videosu paylaşan Trump'ın "İran'ı bombala" ismi verilen şarkıda tartışma yaratan ifadeler yer aldı.

"İRAN'I OTOPARKA ÇEVİRMENİN VAKTİ GELDİ"

Eski bir şarkıdan uyarlanan parçada ""Bir camiye gittim. Birkaç taş atacağım. İran'ı otoparka çevirmenin vakti geldi" gibi sözler yer aldı.

NE MESAJI VERMEK İSTEDİ?

Trump'ın bu videoyu paylaşarak ne mesajı verdiği merak konusu olurken, resmi makamlardan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıEr Di :

koskoca dünyanın bütün kaderi bunların elinde, bunlar da çocuk gibi hareket ediyolar . Aşık atışmasına çevirdiler iyice.

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıHalkınsesi:

erkekseniz ucaksiz bombasız savaşın ancak tepeden bombalarsiniz bu adil bir savaş değil bombasiz ucaksiz savaşın da görelim

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Haber YorumlarıOktay Şahin:

Bu itlere güven olmaz,İran durmayacaktı hic

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

valla dünya da abd karşıtı bir tutum var.Ekonomisi de iyi değil, eyaletden de ayrılmak isteyenler var…Bu hata Ortadoğu dedikleri Arap yarım adasından silinmelerine sebep olur

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Haber YorumlarıAlaattin Kayakıran:

Kamyon dört teker ABD nin kızları İran na kum çeker ??????))))

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