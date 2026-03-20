Trump'tan Netanyahu'ya uyarı: İran'ın petrol ve doğal gaz tesislerini vurma

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, İran'a yönelik petrol ve doğal gaz saldırılarını durdurması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmede, Tahran yönetimine ait petrol ve doğal gaz altyapısını hedef almaktan kaçınmasını söylediğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi'yi Beyaz Saray'da ağırladığı görüşme sırasında İsrail'in İran'a yönelik son saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail ordusunun İran'ın Güney Pars Doğal Gaz Sahası'na düzenlediği saldırının ardından Trump, Tel Aviv yönetimine açık bir fren mesajı verdiğini teyit etti. Basın mensuplarının petrol ve doğal gaz tesislerine yönelik saldırılarla ilgili sorusunu yanıtlayan Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu konuyu bizzat konuştuğunu belirterek, "Ona bunu yapmamasını söyledim. O da artık yapmayacak" dedi.

Netanyahu ile olan ilişkilerinin genel dinamiklerine de değinen Trump, "Harika anlaşıyoruz ve koordineli çalışıyoruz ancak zaman zaman bağımsız kararlar alabiliyor. Eğer yaptığı bir şeyi beğenmezsem, o eyleme devam etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
