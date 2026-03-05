Haberler

Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin


ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı yürütülen askeri baskıyı artırmak için Irak ve İran'da Kürt gruplarla temasa geçti. ABD basınının iddiasına göre Kürt liderlere rest çeken Trump "Ya ABD ve İsrail ile ya da İran ile olun" mesajı verdi. Trump'ın, İranlı Kürt grupların Batı İran'ın bazı bölgelerini ele geçirmeye çalışması durumunda ABD hava koruması ve başka destekler teklif ettiği bildirildi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaş kapsamında Kürt liderlere 'Ya ABD ve İsrail ile ya da İran ile olun' mesajı gönderdi.
  • ABD, İran'a karşı askeri baskıyı artırmak için Irak ve İran'daki Kürt gruplarla temas kuruyor ve İran'ın batısındaki Kürt bölgelerinde yeni bir baskı alanı oluşturmayı amaçlıyor.
  • Trump, İranlı Kürt grupların Batı İran'ın bazı bölgelerini ele geçirmeye çalışması durumunda ABD hava koruması ve başka destekler teklif etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile devam eden savaş kapsamında Kürt liderlerle temas kurduğu ve net bir mesaj ilettiği ortaya çıktı. Trump'ın Kürt liderlere, "Bir taraf seçmelisiniz" diyerek "Ya ABD ve İsrail ile ya da İran ile olun" mesajını gönderdiği belirtildi.

ABD BASINDA DİKKAT ÇEKEN HABER

Washington Post'un haberine göre Trump yönetimi, İran'a karşı yürütülen askeri baskıyı artırmak için Irak ve İran'daki Kürt gruplarla temas kuruyor. ABD'nin amacı, İran'ın batısındaki Kürt bölgelerinde yeni bir baskı alanı oluşturarak Tahran üzerindeki askeri ve siyasi baskıyı artırmak.

DÜNYA BU MESAJI KONUŞUYOR

Haberde, ABD'nin Kürt gruplara İran'a karşı yürütülecek operasyonlarda rol almaları yönünde mesaj verdiği ifade edildi. Trump'ın, İranlı Kürt grupların Batı İran'ın bazı bölgelerini ele geçirmeye çalışması durumunda ABD hava koruması ve başka destekler teklif ettiği bildirildi. Ancak Kürt liderlerin bu çağrıya temkinli yaklaştığı ve böyle bir adımın İran'ın sert misillemesine yol açabileceği konusunda endişe taşıdığı belirtiliyor.

İRAN'DAKİ GRUPLAR OPERASYONA SICAK BAKIYOR

Irak'taki bazı yetkililer, bölgelerinin İran'a yönelik askeri operasyonlar için kullanılmasının ciddi riskler doğurabileceğini dile getirirken, İranlı Kürt muhalif grupların ise ABD'nin desteğiyle İran içinde operasyon yapma ihtimalini değerlendirdiği aktarıldı.

Uzmanlar, Washington'un Kürt gruplarla kurduğu bu temasların Orta Doğu'daki dengeleri daha da karmaşık hale getirebileceğini belirtiyor. Böyle bir adımın yalnızca İran'ı değil Irak, Türkiye ve Suriye'yi de etkileyebilecek yeni bir gerilim hattı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
