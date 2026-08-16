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Trump'tan Kim Jong Un ile 'harika anlaşıyoruz' paylaşımı

Trump'tan Kim Jong Un ile 'harika anlaşıyoruz' paylaşımı
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ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yan yana oldukları bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak, görüntüdeki ciddi ifadeye rağmen aralarında gülümsedikleri birçok an olduğunu ve 'harika anlaştıklarını' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile birlikte yer aldığı bir fotoğrafı sanal medya hesabından paylaşarak, Kim ile harika anlaştıklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yan yana durdukları bir kareyi paylaştı. Fotoğraftaki görünüme ilişkin açıklamada bulunan Trump, ikilinin diyaloguna dikkati çekti. Paylaşımında, söz konusu karedeki görüntünün aksine birlikte gülümsedikleri pek çok anın da bulunduğunu ifade eden Trump, "Bu fotoğraftaki dostça olmayan görünüme rağmen, gülümsediğimiz pek çok fotoğraf var. Kim Jong Un ve ben harika anlaşıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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