Haberler

Trump, Kanada'ya 'Gazze Barış Kurulu' davetini geri çekti

Trump, Kanada'ya 'Gazze Barış Kurulu' davetini geri çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 'Gazze Barış Kurulu'na katılım davetini geri çekti. Trump, durumu Kanada Başbakanı Mark Carney'e bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Gazze Barış Kurulu' girişimi için Kanada'ya yaptığı daveti iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımına yönelik davetin geri çekilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Kanada Başbakanı Mark Carney'e hitaben yazdığı paylaşımda Trump, "Sayın Başbakan Carney, bu mektubun, Barış Kurulu'nun, Kanada'nın, şimdiye kadar kurulmuş en prestijli Liderler Kurulu'na katılma davetini geri çektiğini bildirmek için kullanılması rica olunur. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bomba gibi iddia! Arda Güler İspanya'yı terk edecek

Arda İspanya'yı terk edecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Yıldız futbolcu İstanbul'da
Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı

Trump elindeki morluğun nedenini açıkladı
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri

3 ilde emniyet müdürü değişti! İçlerinden bir tanesi dikkat çekici
Unai Emery: Fenerbahçe'ye saygı duyuyorum, kazandık ama kaybedebilirdik

Unai Emery: Kazandık ama Fenerbahçe'ye...
Noa Lang, Galatasaray için İstanbul'da! İşte ilk sözleri

Galatasaray'dan gece yarısı bombası! Yıldız futbolcu İstanbul'da
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu'na büyük tepki

Kerem'e tepki öyle böyle değil
Adnan Oktar'ın 'veliahtı' Serdar Dayanık yakalandı

Adnan Oktar'ın "veliahtı" yakalandı