Trump, Kanada'ya 'Gazze Barış Kurulu' davetini geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, 'Gazze Barış Kurulu' girişimi için Kanada'ya yaptığı daveti iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımına yönelik davetin geri çekilmesine ilişkin açıklamada bulundu. Kanada Başbakanı Mark Carney'e hitaben yazdığı paylaşımda Trump, "Sayın Başbakan Carney, bu mektubun, Barış Kurulu'nun, Kanada'nın, şimdiye kadar kurulmuş en prestijli Liderler Kurulu'na katılma davetini geri çektiğini bildirmek için kullanılması rica olunur. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.