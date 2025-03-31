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Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi

Trump'tan İran ve Husilere bir tehdit daha: Gerçek acı henüz gelmedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilerin birçok liderinin iki haftadır devam eden saldırılarda öldüğünü söyledi. Trump, İran ve Husileri bir kez daha tehdit ederek, "ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran'daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran'daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi" dedi.

TRUMP'TAN BİR TEHDİT DAHA

ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, "Husiler son 2 haftadır devam eden saldırılar sonucunda yok edildi. Savaşçılarının ve liderlerinin çoğu artık bizimle değil. Onları her gün ve her gece daha da sert bir şekilde vuruyoruz" dedi.

"HUSİLER VE İRAN İÇİN GERÇEK ACI HENÜZ GELMEDİ"

Husilerin deniz taşımacılığını ve bölgeyi tehdit eden kabiliyetlerini hızla imha ettiklerini belirten Trump, "Saldırılarımız, seyrüsefer özgürlüğü için bir tehdit olmaktan çıkana kadar devam edecek. Husiler için seçim açıktır: ABD gemilerine ateş etmeyi bırakın, biz de size ateş etmeyi bırakalım. Aksi takdirde daha yeni başladık. Hem Husiler hem de İran'daki sponsorları için gerçek acı henüz gelmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıErkan Arslan:

Bu Sari Kafali Deli Dana ücüncü Dünya Savasini Baslatmadan Rahat Etmeyecek

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Haber YorumlarıMehmet:

Bu ABD daha husilerle baş edemiyor gelmiş bütün dünyayı tehdit ediyor bu sarıbaş.

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Haber YorumlarıSeçilmiş kişi:

İranın balislik füzelerinin netanyahuyu nasıl kovaladığını gördük yani israili haritadan silecek kudreti var aslında ama israil ve abd buna karşı nükleer silah kullanmaktan kaçınmayacaktır

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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Adam kuduz köpek gibi her tarafa saldırıyor.

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Haber YorumlarıYakup Başaran:

Rusya yı tavlasa İran’ı bu gece vurur.Ama Rusya Çin ittifakı bunu düşündürüyor

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Haber YorumlarıFecri yenigün:

Aç köpek

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