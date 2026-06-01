Trump: Anlaşma, İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını açıkça belirtiyor

Abd Başkanı Donald Trump, İran'a sunulan anlaşma taslağının nükleer konuları içermediği yönündeki haberlere tepki göstererek, "Anlaşma, İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını çok açık bir şekilde belirtiyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran'a sunulan anlaşma taslağına yönelik eleştirilere ve Amerikan haber kanalı CNN'e tepki gösterdi. Sunulan taslağın nükleer boyutunun olmadığını iddia eden haberleri yalanlayan Trump, metnin büyük bir kısmının nükleer konulara ayrıldığını vurguladı.

Taslağın detaylarına dikkat çeken ve basın kuruluşlarını hedef alan Trump, "Yalan haber kanalı CNN bugün, her zamanki gibi, benim İran nükleer anlaşmamın nükleer konuyu ele almadığını iddia etti. Oysa anlaşma, İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını çok açık bir şekilde belirtiyor. Ardından, nükleerin diğer çeşitli yönlerini çok güçlü ve uzun detaylarla ele alıyor. Aslında anlaşmanın büyük bir kısmı da bununla ilgili. CNN ve yalan haber medyasındaki diğer pek çok kuruluş, düşük reytingli bir felakettir. Yeni sahipleriyle bile durumun daha iyiye gitmesi pek olası değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı