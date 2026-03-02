Haberler

Trump: İran'a yönelik saldırılar daha uzun sürebilir

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların başlangıçta tahmin ettiklerinden daha uzun sürebileceğini belirtti. Trump, İran'ın nükleer silah inşası çabalarına karşı saldırıların gerçekleştirildiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarla ilgili, "Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik, ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve bazı Amerikan askerlerine Onur Madalyası verdiği törende İran'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu. Tahran'ın yeniden nükleer silah tesisleri inşa etmeye çalıştığını öne süren Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek için bu saldırıları başlattıklarını bildirdi.

Trump, saldırıların ne kadar süreceği konusunda yaptığı açıklamada, "Şu anda takvim açısından tahminlerimizin ilerisindeyiz. Dört ila beş hafta süreceğini tahmin etmiştik, ama bundan daha uzun süre devam etme kapasitemiz var. Bunu yapacağız" ifadelerini kullandı.

İran'daki liderleri nasıl hedef aldıklarına değinen Trump, "İran'ın askeri liderlerini ortadan kaldırmak için de dört hafta öngörmüştük. Bu yaklaşık bir saat içinde gerçekleştirildi. Yani planın çok ilerisindeyiz" diye konuştu.

'İRAN'IN FÜZE KAPASİTESİNİ YOK EDİYORUZ'

ABD Başkanı Trump, İsrail ile gerçekleştirdikleri saldırıların amaçlarıyla ilgili, "İlk olarak, İran'ın füze kapasitesini yok ediyoruz. İkincisi, donanmalarını yok ediyoruz, şimdiden 10 gemilerini vurduk. Üçüncüsü, dünyanın bir numaralı terör destekçisinin asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

İran'ın konvansiyonel balistik füze programının çok hızlı ilerlediğini söyleyen Trump, "Bu durum, Amerika ve yurt dışında konuşlanmış kuvvetlerimiz için çok açık ve büyük bir tehdit oluşturuyordu. Rejim, Avrupa'ya ve üslerimize ulaşabilecek füzelere zaten sahipti ve yakında Amerikan topraklarına ulaşabilecek füzelere de sahip olacaktı" dedi.

