Trump: Büyük bir donanma İran'a ilerliyor

ABD Başkanı Donald Trump, büyük bir donanmanın İran'a doğru ilerlediğini duyurarak, İran'ı masaya oturmaya davet etti. Trump, zamanın daraldığını ve müzakere edilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Büyük bir donanma İran'a ilerliyor. Zaman daralıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran ile ilgili açıklamada bulundu. Büyük bir donanmanın İran'a ilerlediğini belirten Trump, "Büyük bir güç, coşku ve amaçla hızla İran'a doğru hareket ediyor. Bu, büyük uçak gemimiz Abraham Lincoln önderliğinde, Venezuela'ya gönderilenden daha da büyük bir filo. Tıpkı Venezuela'da olduğu gibi; görevini, gerektiği takdirde hız ve şiddetle, süratle yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir. Umuyorum ki, İran hızla 'masaya oturur" ve herkes için iyi olan, adil ve hakkaniyetli bir anlaşma -nükleer silah yok- müzakere eder. Zaman daralıyor, zaman gerçekten çok kıymetli! İran'a daha önce de söylediğim gibi, anlaşma yapın! O zaman yapmadılar ve İran'ın büyük bir yıkımı olan 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar yaşanmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

