Trump: İran anlaşmaya uygun davranmazsa gerekeni yaparım

Abd Başkanı Donald Trump, "Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Oval Ofis'te düzenlenen bir imza töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, İran'ın ABD üzerinde herhangi bir koz sahibi olup olmadığı sorusuna cevap veren Trump, "Donanmaları gitti, hava kuvvetleri gitti, liderleri öldü, ekonomileri çöktü" ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın açık tutulduğunu söyleyen Trump, "İki önemli sonuç elde ettik. Birincisi Boğaz açık ve açık kalacak. İkincisi ise İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacak. Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrole sahibiz. Eğer İran anlaşmanın gereklerini yerine getirmez ya da uygun davranmazsa, yapmam gerekeni yaparım" diye konuştu.

Trump, İran'ın kendilerine saygı duyduğu sürece sorun yaşamayacaklarını belirterek, "İran, ABD'ye saygı göstermemesi halinde durum değişebilecek" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı