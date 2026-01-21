Haberler

Trump: Suikast girişimine uğramam halinde İran haritadan silinecek

Trump: Suikast girişimine uğramam halinde İran haritadan silinecek
ABD Başkanı Donald Trump, suikast girişimine uğraması halinde İran'ın haritadan silineceğini belirtti. Trump, sert bir şekilde İran'a karşı vuracaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Suikast girişimine uğramam halinde İran haritadan silinecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ın 'kendisine yönelik suikast tehditlerini' hayata geçirme ihtimalini değerlendirdi. Trump, "Herhangi bir şey olursa tüm ülke havaya uçacak. Onları kesinlikle çok sert vuracağım" ifadelerini kullandı.

Bu konuda çok kesin talimatlar verdiğini belirten Trump, "Bir şey olursa onları yeryüzünden silecekler" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
