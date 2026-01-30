Haberler

Trump: İran'a giden büyük ve güçlü gemilerimiz var, umarım kullanmak zorunda kalmayız
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a güçlü deniz kuvvetleri gönderildiğini belirterek, Tahran yönetimine nükleer silah sahibi olmama ve protestocuları öldürmeme konusunda iki önemli şart koydu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uyarıda bulunarak, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var, umarım kullanmak zorunda kalmayız" dedi.

ABD Başkanı Trump, eşi Melania Trump'ın 'Melania' isimli belgesel filminin Trump-Kennedy Center'daki galası öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. İran ile yakın zamanda bir temas kurup kurmadığına ilişkin soruya yanıt veren Trump, Tahran yönetimiyle hem görüştüğünü hem de yeni görüşmeler planladığını teyit etti.

Bölgeye sevk edilen donanma gücüne dikkat çekerek Tahran'a gözdağı veren Trump, "Şu anda İran'a giden çok büyük ve çok güçlü gemilerimiz var, umarım kullanmak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.

İran yönetimine iki temel şart koştuğunu belirten Trump, "Onlara iki şey söyledim: Birincisi asla nükleer silah olmayacak, ikincisi ise protestocuları öldürmeyi bırakın. Binlerce insanı öldürüyorlar. İki hafta önce 837 idamın gerçekleşmesini engelledim ancak artık onların da somut adımlar atması gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
