Trump: İran'ın Saldırıların Sonlandırılması İçin Verdiği Yanıt Kabul Edilemez
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırıların sona erdirilmesi için verdiği yanıtı kabul edilemez bulduğunu ve Tahran yönetiminin cevabını 'değersiz' olarak nitelendirdi.
ABD, ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın saldırıların sonlandırılması için ABD'ye verdiği yanıtı 'kabul edilemez' bulduğunu bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'ın sözde temsilcilerinden gelen yanıtı az önce okudum. Hiç hoşuma gitmedi. Kesinlikle kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca Amerikan basınına, Tahran yönetiminin yanıtının 'değersiz' olduğu açıklamasında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı