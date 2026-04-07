Trump: Müzakerelerde ilerleme olursa durum değişir

Abd Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik gece saatlerinde düzenlenmesi beklenen saldırı hakkında, "Bugün müzakerelerde ilerleme olursa ve somut bir sonuç çıkarsa, durum değişebilir" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, bugün yerel saatle 20.00 itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açılması yönünde bir anlaşma sağlanamaması halinde İran'a karşı 'ağır saldırılar' düzenlemeye hazır olduklarını doğruladı. Trump, İran'a yönelik bugüne kadar görülmemiş bir saldırı olacağını belirttiği planıyla ilgili, "Saat 20.00'de o iş olacak" ifadesini kullandı.

Bugün müzakerelerin ilerlemesi ve ortaya somut bir şeyler çıkması halinde durumun değişebileceğini kaydeden Trump, ellerindeki planlar doğrultusunda sürecin ilerlediğini ve bunun 'büyük bir gelişme' olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı