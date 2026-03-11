Haberler

Trump'tan 'Hürmüz Boğazı' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesi durumunda derhal kaldırılmasını talep etti. Trump, ABD'nin İran'a ait 10 faal olmayan mayın döşeme gemisini imha ettiğini de duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, İran'a ait 10 faal olmayan mayın döşeme gemisini 'tamamen imha ettiğini' bildirdi. Trump, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse ve elimizde bununla ilgili hiçbir rapor yoksa, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz. Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
