Trump: Hürmüz Boğazı'nda ateş açılırsa köprüleri ve santralleri vuracağız

Abd Başkanı Donald Trump, " İran, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye ateş açtığı her an, ABD bir köprüyü veya enerji santralini bombalayarak imha edecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran, Hürmüz Boğazı'ndaki herhangi bir gemiye füze, roket, insansız hava aracı (İHA) veya başka herhangi bir araç ya da silahla ateş açarsa, ABD, başkent Tahran'da bulunanlar da dahil olmak üzere bir köprüyü veya elektrik santralini bombalayacak ve imha edecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı