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Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne Seçim Şikayeti

Trump'tan İngiltere'deki İşçi Partisi'ne Seçim Şikayeti
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Donald Trump, Kamala Harris’in kampanyasına destek amacıyla İngiltere'deki İşçi Partisi’nin seçimlere müdahale ettiğini iddia ederek ABD Federal Seçim Komisyonu'na şikayette bulundu. Şikayette, İşçi Partisi ile Harris kampanyası arasındaki temasların 'yasadışı katkı' oluşturduğu savunuluyor.

5 Kasım’daki ABD seçimlerinde yeniden aday olan Donald Trump, rakibi Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris’in kampanyasına destek amacıyla seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla İngiltere’deki İşçi Partisi’ni ABD Federal Seçim Komisyonu'na şikayet etti.

Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Trump’ın şikayetinde, İşçi Partisi ile Harris kampanyası arasındaki temaslar ve İşçi Partililerin gönüllülük faaliyetlerine ilişkin basında çıkan haberlere atıfta bulunuluyor. Bunların "yasa dışı katkı" anlamına geldiği savunuluyor.

BBC’nin edindiği bilgiye göre, İşçi Partisi aktivistleri ABD başkanlık seçimlerinde kişisel insiyatifleri doğrultusunda kampanya yürütüyor.

İşçi Partisi henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Şikayette, özellikle İşçi Partisi bağlantılı kişilerin Harris için kampanya yürütmek üzere ABD'ye seyahat ettiği yönündeki gazete haberlerine atıfta bulunuluyor.

Bu haberlerin "yurt dışı kaynaklı yasa dışı katkıları İşçi Partisi'nin yaptığı ve Harris’in kampanya ekibinin de kabul ettiği yönünde makul bir çıkarım oluşturduğu" iddia ediliyor.

Şikayette ayrıca, Washington Post’un haberine de atıfta bulunuluyor. Haberde taraflar arasında tavsiye alışverişinde bulunulduğu ve üst düzey yetkililerin özel olarak görüştüğü yazıyor.

Ayrıca şikayette, bir İşçi Partisi çalışanının "yaklaşık 100" mevcut ve eski parti üyesinin ABD'deki çekişmeli eyaletlere gideceğini yazdığı LinkedIn'deki paylaşıma da atıfta bulunuluyor.

Parti yetkililerinden alınan bilgiye göre, İşçi Partisi aktivistlerinin seyahatleri parti tarafından organize ya da finanse edilmedi.

ABD Federal Seçim Komisyonu'nun kurallarına göre, yabancı uyruklu kişiler karşılığında para almadıkları müddetçe kampanya gönüllüsü olabiliyor.

BBC, yorum almak için Harris’in kampanya ekibiyle de iletişime geçti.

BBC

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