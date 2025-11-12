Trump'tan Herzog'a Netanyahu'yu Affetmesi İçin Mektup

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektupta, yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesini istediği bildirildi.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a gönderdiği mektubu yayımladı. Trump mektubunda, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirterek, Netanyahu hakkındaki davaların 'siyasi ve haksız olduğunu' öne sürdü. Mektubunda Trump, Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın, Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup gönderdiği doğrulandı. Herzog'un, Trump'a büyük saygı duyduğu kaydedilen açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği aktarıldı.