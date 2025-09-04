Haberler

Trump'tan Hamas'a Esir Serbest Bırakma Çağrısı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a elindeki 20 esiri derhal serbest bırakma çağrısında bulundu ve bu adımın durumu değiştireceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'a elindeki 20 esiri serbest bırakması çağrısında bulunarak, "O zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hamas'a elindeki 20 esirin tamamını -2, 5 veya 7 değil- derhal serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
