Trump'tan Hamas'a Esir Serbest Bırakma Çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hamas'a elindeki 20 esirin tamamını -2, 5 veya 7 değil- derhal serbest bırakmasını söyleyin, o zaman işler hızla değişecek, bu iş sona erecek" ifadelerini kullandı.