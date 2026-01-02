Haberler

Trump'tan George Clooney'ye sert sözler: Başarısız film yıldızı, kötü siyasi tahminci

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, aktör George Clooney ve eşinin Fransız vatandaşlığı almasını eleştirdi. Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Clooney'yi "başarısız bir film yıldızı" ve "tüm zamanların en kötü siyasi tahmincilerinden biri" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, aktör George Clooney ve eşinin Fransız vatandaşlığı almasını ardından sosyal medyada yaptığı açıklamada sert ifadeler kullandı. New York Post'un haberine göre, Trump Clooney'yi hem oyunculuk kariyeri hem de siyasi değerlendirmeleri üzerinden eleştirdi.

"BAŞARISIZ FİLM YILDIZI VE KÖTÜ SİYASİ TAHMİNCİ"

Trump, Truth Social'daki paylaşımında, Clooney'yi "başarısız bir film yıldızı" ve "tüm zamanların en kötü siyasi tahmincilerinden biri" olarak nitelendirdi. Trump, Clooney'nin politikadaki çıkışlarının sinema kariyerinden daha çok ilgi gördüğünü iddia etti.

CLOONEY'İN BİDEN ELEŞTİRİSİNİ HEDEF ALDI

Trump, özellikle Clooney'nin 2024 seçimlerinde eski Başkan Joe Biden'ı çekilmeye çağırmasını eleştirdiği paylaşımda, aktörün "Biden'a sırt çevirdiğini" öne sürdü. Trump'a göre bu davranış Clooney'yi siyasi arenada yanlış bir pozisyona itmiş oldu.

FRANSIZ VATANDAŞLIĞI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Trump ayrıca, Clooney ve insan hakları avukatı eşi Amal Clooney'nin Fransa vatandaşlığı almasını da eleştirdi. Trump, bu gelişmeyi kendi sosyal medya hesabında alaycı bir dille değerlendirdi ve çiftin siyasi görüşlerini hedef aldı. ABD Başkanı bu gelişmeyi "İyi haber! Tüm zamanların en kötü siyasi tahmincilerinden ikisi olan George ve Amal Clooney, resmi olarak Fransa vatandaşı oldular. Ne yazık ki Fransa, Uykucu Joe Biden döneminde olduğu gibi, göçmenlik konusundaki korkunç yönetimi nedeniyle büyük bir suç sorunu ile boğuşuyor" sözleri ile yorumladıç

ARALARI UZUN ZAMANDIR GERGİN

Trump ile Clooney arasındaki kamuoyu tartışması uzun süredir devam ediyor. Clooney geçmişte, Trump dönemi ve medya ile ilgili sert eleştiriler yapmış, Trump döneminde basın özgürlüğü ve siyasi eleştiriler konusunda güçlü söylemler kullanmıştı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
