Trump'tan Gazze'ye Gıda Yardımı Müjdesi

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de halkın gıdaya erişebilmesi konusunda yardım edeceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gazze halkının gıdaya erişimde ciddi sorunlar yaşadığının hatırlatılması üzerine Trump, "Gazze halkının, gıdaya erişmelerine yardım edeceğiz. Hamas, bunu imkansız hale getiriyor, çünkü getirilen her şeyi alıyorlar fakat Gazze halkına yardım edeceğiz, Hamas tarafından çok kötü muamele görüyorlar" ifadelerini kullandı.