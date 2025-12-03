Trump: Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya çok güveniyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin kısa zamanda çok mesafe katettiğini belirterek, "Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya çok güveniyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Suriye'deki son gelişmelerle ilgili bir soru üzerine, "Suriye'nin kısa zamanda çok yol katettiğini düşünüyorum. Suriye'nin yeni lideri üç hafta önce buradaydı. Kendisi, ülkesini düzeltmeye ve ülkesindekileri bir araya getirmeye gerçekten çok hevesli. Bu hiç de kolay bir iş değil. Orada yüzyıllardır süren sorunlar var, ama bence o bu işi becerecek. Ona çok güveniyorum" ifadelerini kullandı.