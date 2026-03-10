ABD Başkanı Donald Trump, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'la savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden çok daha erken ulaştıklarını öne sürerek, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok" ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ile ilgili de konuşan Trump, Hamaney'in yönetime gelmesinden memnun olmadığını söyleyerek, "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok" açıklamasında bulundu.

Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü belirten Trump, bu kişinin kim olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı