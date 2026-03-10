Haberler

Trump: Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum

Trump: Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın gidişatına ilişkin açıklamalarda bulunarak, önemli hedeflere beklenenden önce ulaştıklarını söyledi. Ayrıca, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında da memnuniyetsizliğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişim araçları yok, hava kuvvetleri yok" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'la savaşın gidişatına ilişkin değerlendirmede bulundu. Trump, İran konusunda ilk başta öngörüde bulundukları hedeflere 4-5 haftalık süreden çok daha erken ulaştıklarını öne sürerek, "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum. Donanmaları yok, iletişimleri yok, hava kuvvetleri yok" ifadelerini kullandı.

İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney ile ilgili de konuşan Trump, Hamaney'in yönetime gelmesinden memnun olmadığını söyleyerek, "Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok" açıklamasında bulundu.

Hamaney'in yerine geçecek birini düşündüğünü belirten Trump, bu kişinin kim olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump sağ gösterip sol vurdu! Dünyayı tedirgin eden tehdit
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan '1 ton altı füze atılmayacak' resti geldi

ABD yeni hedefini açıkladı, İran'dan kan donduran rest geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler ortalığı birbirine kattı
Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?

Trump'ı zora sokan İran sorusu: Bu ihanet değil mi?
Denizli'de 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçılardan korkan vatandaşlar dışarıda sabahladı

Bölge beşik gibi! Denizli'de halk geceyi sokaklarda geçirdi
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek

Trump'a sert yanıt: Savaşın sonunu...
Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler, Ben Gurion Havalimanı'nda kargaşa çıkardı

Ülkeden kaçmaya çalışan İsrailliler ortalığı birbirine kattı
Trump 'Savaş bitiyor' dedi, piyasalar coştu

Trump'ın son açıklamasıyla piyasalar bir anda coştu
Hizbullah'ın saldırısından İsrail askerleri böyle kaçtı

İsrail'in dünyayla iletişimini kesebilecek saldırı