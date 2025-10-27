Trump, Rusya'nın Füze Denemelerini Eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, " Rusya'nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Air Force One uçağında, Rusya'nın 15 saat hava kaldığı ve 14 bin kilometre mesafe katettiği belirtilen Burevestnik seyir füzesi testlerine ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "Rusya'nın uzun menzilli füze denemeleri uygun değil" diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i işaret eden Trump, " Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeli. Bir hafta sürmesi gereken bir savaş, şimdi dördüncü yılına giriyor. Füze denemeleri yapmak yerine yapması gereken şey bu" ifadelerini kullandı.

Rusya tarafından dün yapılan açıklamada, nükleer enerjili Burevestnik seyir füzesinin başarılı şekilde test edildiği ve silahın konuşlandırılma aşamasına geçildiği duyuruldu. Putin konuyla ilgili, "Bu silah dünyada eşi benzeri olmayan bir teknolojidir" değerlendirmesinde bulundu.