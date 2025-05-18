Trump, yarın Putin ve Zelenskiy ile 'ateşkes sürecini' görüşecek

Trump, yarın Putin ve Zelenskiy ile 'ateşkes sürecini' görüşecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yapacağı telefon görüşmesinde ateşkese ulaşma çabalarını ele alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşeceğini, ateşkese bir an önce ulaşılması ile ilgili konuları ele alacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, pazartesi günü (ABD saatiyle) 10: 00'da Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını bildirdi. Trump, "Umarım verimli bir gün olur, ateşkes gerçekleşir ve bu hiç olmaması gereken savaş sona erer" dedi. Trump, görüşmenin ateşkesin sağlanması ve ticaret ile ilgili olacağını ifade ederek, daha sonra hem Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy hem de bazı NATO üyesi ülke liderleriyle görüşeceğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...

Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihte ilk! 3. Lig ekibi bir maçını kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak

3. Lig ekibi bir maçı daha kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu

Anlaşma tamam gibi! Osimhen'in yeni adresini duyurdular
Komşularıyla yemekte buluşan Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu, unutulmaz bir akşam yaşattı
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
İstanbul'da halk otobüsü şoförleri 22 Mayıs'tan itibaren greve gidiyor

İstanbul'da şoförler kontak kapatıyor, otobüsler çalışmayacak
Bakan Uraloğlu: Süper hızlı treni projelendiriyoruz, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek

Ankara-İstanbul arası süper hızlı tren!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.