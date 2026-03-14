Haberler

Trump: Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik askeri operasyonlar sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a 'biraz' yardım edebileceğini ifade etti. Trump, operasyonların süreceği ve İran'ın askeri altyapısına ağır darbeler vurulduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı radyo programında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü ortak askeri operasyonlar ve Rusya'nın tutumuna dair değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail eksenli saldırıların ne zaman sona ereceğine dair bir soruya yanıt veren Trump, "Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter" diyerek, kararı sahadaki hissiyatına göre vereceğinin mesajını iletti.

İran'ın askeri altyapısına ağır darbeler vurduklarını; donanma, füze sistemleri ve radarların büyük oranda yok edildiğini savunan Trump, operasyonların şiddetlenerek devam edeceğini ve gelecek hafta İran'ı daha da sert bir şekilde vuracaklarını bildirdi. Sivil ve kritik altyapıya bilerek dokunmadıklarını iddia eden Trump, İran'a nazik davrandıklarını, istedikleri takdirde elektrik santrallerini kullanılamaz hale getirip ülkenin yeniden ayağa kalkmasını tamamen engelleyebileceklerini ancak bu yola başvurmadıklarını kaydetti.

Zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmeye yönelik spesifik bir askeri operasyon ihtimaline ilişkin ise Trump, şu anda bu konuya odaklanmadıklarını ancak ilerleyen süreçte hedeflerini bu yöne çevirebileceklerini aktardı.

Bölgede Rusya'nın rolüne değinen Trump, Putin'in İran'a destek sağlayıp sağlamadığı yönündeki bir soru üzerine, "Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum" dedi. Rusya'nın bu olası hamlesini ABD'nin hamleleriyle kıyaslayan Trump, "O da muhtemelen bizim Ukrayna'ya yardım ettiğimizi düşünüyor, öyle değil mi? Muhtemelen 'Onlar yapıyor, biz de yapıyoruz' diyorlardır. Çin de aynı şeyi söylüyordur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

