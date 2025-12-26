Haberler

Trump: Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ hedeflerine yönelik saldırı düzenlendi

Trump: Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ hedeflerine yönelik saldırı düzenlendi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ ile bağlantılı hedeflere karşı saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Trump, Hristiyanları hedef alan saldırılara karşı uyarılarda bulundu ve benzer saldırıların gelecekte de olabileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Nijerya'nın kuzeybatısında DEAŞ ile bağlantılı hedeflere saldırı düzenlendiğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendi emriyle Nijerya'nın kuzeybatısına saldırı düzenlendiğini duyurdu. DEAŞ hedeflerinin 'özellikle Hristiyanları hedef aldığını' kaydeden Trump, daha önce bu konuda uyarıda bulunduğunu ve uyulmazsa 'bedelinin ağır olacağını söylediğini' aktardı.

Trump, saldırıda teröristlerin öldürüldüğünü belirterek, 'Hristiyanların öldürülmesinin devam etmesi halinde" bu saldırıların daha fazlasının olacağı uyarısını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
