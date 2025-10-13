Haberler

Trump, Mısır'da Barış Zirvesi'ne Katıldı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'daki 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Trump, ateşkesin sağlandığını ve büyük ilerlemeler kaydedildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gitti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak açıklama yaptı. Ateşkesin başladığını belirten Trump, "Çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Dünyadaki en zengin ülkelerle iş birliği yapıyoruz. Büyük liderlerin hepsi burada. Emirler, krallar, herkes çok heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor, Çok büyük ilerleme kaydedildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
