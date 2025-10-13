Trump, Mısır'da Barış Zirvesi'ne Katıldı

ABD Başkanı Donald Trump, 'Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi'ne katılmak için Mısır'a gitti.

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile ortak açıklama yaptı. Ateşkesin başladığını belirten Trump, "Çok güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Dünyadaki en zengin ülkelerle iş birliği yapıyoruz. Büyük liderlerin hepsi burada. Emirler, krallar, herkes çok heyecanlı bir şekilde çalışmaya devam ediyor, Çok büyük ilerleme kaydedildi" dedi.