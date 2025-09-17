Trump, Kral 3. Charles ile Windsor Kalesi'nde Buluştu
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Kral 3. Charles tarafından Windsor Kalesi'nde karşılandı. Ziyarette eşi Melania Trump da yer aldı.
Trump'a ziyaret sırasında eşi Melania Trump, eşlik etti.
