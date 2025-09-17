Haberler

Trump, Kral 3. Charles ile Windsor Kalesi'nde Buluştu

Trump, Kral 3. Charles ile Windsor Kalesi'nde Buluştu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında Kral 3. Charles tarafından Windsor Kalesi'nde karşılandı. Ziyarette eşi Melania Trump da yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kral 3'üncü Charles tarafından Windsor Kalesi'nde resmi törenle karşılandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere'ye yaptığı 2'nci resmi ziyaretinin ilk ayağında Kral 3'üncü Charles ile bir araya geldi. Trump, Windsor Kalesi'nde resmi törenle karşılandı.

Trump'a ziyaret sırasında eşi Melania Trump, eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim

Lisede korkunç görüntü: Rehber öğretmenin sözleri de olay kadar vahim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum

2019'da çektiği kredi ile hayatı değişti: Aylık 640 bin TL kazanıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.