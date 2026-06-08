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Donald Trump'tan İran-İsrail Paylaşımı: "Nihai Anlaşma'ya Dek Abluka Uygulanacak"

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ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın derhal ateşkes yapmak istediğini belirterek, barış müzakerelerinin sürdüğünü ve 'Nihai Anlaşma'ya kadar ablukanın devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Abd Başkanı Donald Trump, hem İsrail hem İran'ın derhal bir ateşkes yapmak istediğini belirterek, "Barış konusundaki son müzakereler sürüyor. Tabii, cehalet ya da aptallık buna engel olmazsa. 'Nihai Anlaşma'ya varılana dek abluka yürürlükte kalacak ve tüm gücüyle uygulanmaya devam edecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki son saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Trump, Truth Social isimli sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"İsrail ve İran, her iki taraf da derhal bir ateşkes yapmak istiyor!'Barış' konusundaki son müzakereler sürüyor. Tabii, cehalet ya da aptallık buna engel olmazsa. 'Nihai Anlaşma'ya varılana dek abluka yürürlükte kalacak ve tüm gücüyle uygulanmaya devam edecek. İşler hızlı ilerlemeli."

Kaynak: ANKA
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