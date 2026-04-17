Abd Başkanı Donald Trump, "İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. Bunu yapmaları ABD tarafından yasaklanmıştır" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, harika B2 bombardıman uçaklarımızın vurduğu tesislerdeki tüm nükleer 'materyali' alacak. Kesinlikle hiçbir şekilde para el değiştirmeyecek. Bu anlaşmanın hiçbir şekilde Lübnan ile bir bağlantısı yoktur, ancak ABD ayrı olarak Lübnan ile çalışacak ve Hizbullah durumunu uygun bir şekilde ele alacaktır. İsrail artık Lübnan'ı bombalamayacak. Bunu yapmaları ABD tarafından yasaklanmıştır. Yeter artık!" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı