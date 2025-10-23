Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

ABD Başkanı Trump, TIME Dergisi'ne verdiği röportajda gündeme dair önemli mesajlar verdi. İsrail'in Katar'a saldırısına tepki gösteren Trump, İsrail'in büyük bir hata yaptığını belirtti.

"İSRAİL, BATI ŞERİA'YI İLHAK ETMEYECEK"

Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik sorulara da yanıt veren, "Netanyahu savaşmaya devam edebilirdi ve savaş yıllarca sürebilirdi ama ben onu durdurdum. İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa tüm ABD desteğini kaybeder. Arap ülkelerine söz verdim.

Öte yandan "Filistin'in geleceğinin anahtarını" denilen ve hala İsrail'in elinde esir olan Mervan Bargusi'yla ilgili da konuşan Ttump, "Mervan Bargusi'nin Filistinlileri yönetmesi konusunda bir karar vereceğim. Gazze'ye gideceğim." ifadelerini kullandı.

İLHAK KARARI MECLİS'TEN GEÇMİŞTİ

İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakını öngören tasarıyı ön oylamada kabul etti. İsrailli vekillerden 24'ü tasarıya hayır oyu verirken, 25 milletvekili ise evet oyu verdi.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisinin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adımlara tepki gösterdi. Yılmaz, "İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir." ifadelerini kullandı. Çelik ise, "Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.