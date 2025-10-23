Haberler

Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Meclis'te aldığı işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak kararına karşı çıktı. Trump, "Netanyahu savaşmaya devam edebilirdi ve savaş yıllarca sürebilirdi ama ben onu durdurdum. İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder. Arap ülkelerine söz verdim." dedi.

ABD Başkanı Trump, TIME Dergisi'ne verdiği röportajda gündeme dair önemli mesajlar verdi. İsrail'in Katar'a saldırısına tepki gösteren Trump, İsrail'in büyük bir hata yaptığını belirtti.

"İSRAİL, BATI ŞERİA'YI İLHAK ETMEYECEK"

Batı Şeria ve Gazze'ye yönelik sorulara da yanıt veren, "Netanyahu savaşmaya devam edebilirdi ve savaş yıllarca sürebilirdi ama ben onu durdurdum. İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa tüm ABD desteğini kaybeder. Arap ülkelerine söz verdim.

Öte yandan "Filistin'in geleceğinin anahtarını" denilen ve hala İsrail'in elinde esir olan Mervan Bargusi'yla ilgili da konuşan Ttump, "Mervan Bargusi'nin Filistinlileri yönetmesi konusunda bir karar vereceğim. Gazze'ye gideceğim." ifadelerini kullandı.

İLHAK KARARI MECLİS'TEN GEÇMİŞTİ

İsrail Meclisi, işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin ilhakını öngören tasarıyı ön oylamada kabul etti. İsrailli vekillerden 24'ü tasarıya hayır oyu verirken, 25 milletvekili ise evet oyu verdi.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Meclisinin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adımlara tepki gösterdi. Yılmaz, "İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, hukuksuz ve yok hükmündedir. Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze'de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir." ifadelerini kullandı. Çelik ise, "Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com
500

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıBanu Çelik:

ya etsin sizene. şu Gazze İsrail’in elinde olsa çok güzel tatil şehri olurdu Antalya gibi. güzelim şehri Filistin ne hale getirdi

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme119
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

İnsanlıktan nasibini almamışsın ..

yanıt37
yanıt2
Haber YorumlarıCafer Durgun:

Ne çok boş konuştun be.Bu zihniyet mandayi bile kabul eder

yanıt17
yanıt1
Haber YorumlarıCafer Durgun:

Ne çok boş konuştun be.Bu zihniyet mandayi bile kabul eder.

yanıt8
yanıt0
Haber YorumlarıMustafa GABBAZ:

Yazdım yazdım sildim. Sana çok güzel cvp yazılırdı. Ahlakın hayam müsade etmedi...

yanıt9
yanıt0
Haber Yorumlarızırzop:

itrail sosyal medya fenomenlerini paraya boğmakla kalmamış buradaki çoğu yorumcuyu da fonluyor anlaşılan, yahudi sempatizanlığı yapan bi çok bot hesap var aman dikkat

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
