Trump: İran uranyumdan vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak

Abd Başkanı Donald Trump, "İran yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçse de yaptırımlar kaldırılmayacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretimiyle ilgili değerlendirmede bulundu. İki ülke arasında devam eden pazarlığın olumlu sonuçlanması durumunda, İran'ın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna Trump, "Hayır, kesinlikle değil. Yaptırımların hafifletilmesi değil, hayır" yanıtını verdi.

Trump, İran'ın elinde bulunan zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin, yaptırımların kaldırılmasıyla ilgisi olmadığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı