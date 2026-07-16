Trump: İran, 2024'ten bu yana tutuklu bulunan ABD vatandaşını serbest bıraktı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Aralık 2024'ten bu yana ülkede tutuklu bulunan bir ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, 'Uykucu' Joe Biden'ın başkanlığı döneminde, Aralık 2024'te haksız yere tutuklanan bir Amerikan vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdi. Kendisi şu an sağ salim İran'ın dışında ve durumu iyi. Amerika Birleşik Devletleri, İran'ın bu iyi niyet gösterisini takdir etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı