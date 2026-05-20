Trump: Savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin sürdüğünü belirterek, savaşın çok kısa sürede biteceğini ve İran'ın nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşıp anlaşamayacaklarını yakında göreceklerini belirterek, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde Kongre üyeleriyle bir araya geldiği bir etkinlikte İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'la müzakerelerin devam ettiğini söyleyerek, yakın zamanda bir anlaşmaya varıp varamayacaklarını göreceklerini kaydetti. Trump, "Bu savaşı çok kısa sürede sona erdireceğiz. Bu durumdan bıktılar. Bence bu işi çok çabuk bitireceğiz. Umarım bunu güzel bir şekilde hallederiz" ifadelerini kullandı.

İran'ın ordusunu ve siyasi liderliğini büyük ölçüde 'ortadan kaldırdıklarını' öne süren Trump, "Donanmalarını yok ettik, hava kuvvetleri yok oldu, uçaksavarları yok oldu, liderlerinin yok olduğunu söylemek istemiyorum çünkü bu pek hoş değil ama bu bir gerçek. İran'ın hiçbir koşulda nükleer silah geliştirmesine izin vermeyeceğiz. Buna tahammül edemeyiz ve tahammül etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
