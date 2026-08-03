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Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı

Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, New Jersey'den Washington'a dönerken uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, ABD- İran görüşmelerinin bugün yeniden başlayacağını belirterek, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın 'nükleer silahsızlandırılması' konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğini kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve İran ile yapılan görüşmeler nedeniyle planladıkları 'büyük çaplı saldırıyı' iptal ettiğini aktaran Trump, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük saldırı olacaktı. Ancak bizden bunu yapmamamızı istediler. Lütfen bunu yapmayın, dediler; komşuları da aynı şeyi söyledi. Şu anda yaptığımız şey, onlarla müzakereler yoluyla görüşmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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