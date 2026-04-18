Trump: İran'la anlaşma yapamazsak bombalarız

Trump: İran'la anlaşma yapamazsak bombalarız
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma olmaması halinde bu ülkeyi yeniden bombalayacaklarını belirtti.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşma olmaması halinde bu ülkeyi yeniden bombalayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Arizona eyaletine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından başkent Washington'a dönüş yolunda, başkanlık uçağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İran ile yürütülen diplomatik sürecin başarısız olması durumunda askeri seçeneklerin masada olduğunu vurguladı. İran ile olası bir anlaşmanın Lübnan'daki ateşkes süreciyle bağlantılı olup olmadığı yönündeki bir soruyu yanıtlayan Trump, iki konunun fiilen birbirine bağlı olmadığını ancak aralarında psikolojik bir bağ bulunduğunu ifade etti. Trump ayrıca, bu süreçte Lübnan'a destek sağlamaya devam edeceklerini kaydetti.

Tahran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması konusuna da değinen Trump, hedeflerinin İran ile ortak çalışarak söz konusu materyalin tamamını ABD'ye getirmek olduğunu bildirdi. Sürecin diplomatik yollarla çözülememesi halinde yaşanacaklara dair de uyarıda bulunan Trump, uzlaşma sağlanamaması durumunda bu tahliye işlemini dostane olmayan ve çok daha farklı yöntemlerle hayata geçireceklerini belirtti.

Müzakerelerden sonuç alınamaması halinde İran ile ateşkesin akıbetinin ne olacağı sorusunu da yanıtlayan Trump, süreyi uzatmayabileceğini dile getirdi. Bölgedeki deniz ablukasının halihazırda devam ettiğine dikkat çeken Trump, anlaşma olmaması durumunda İran'ı yeniden bombalamak zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor

Trump, İran sonrası yeni düşmanı buldu: 70 yıldır beklenen gün geliyor
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 8'e yükseldi! Aralarında eski erkek arkadaşı da var

Türkiye'nin konuştuğu dosya aydınlanıyor! Tutuklu sayısı 8'e çıktı
Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

Okul katliamında şok detay! Görev değişikliği sonrası felaket
500

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi hayatını kaybetti
Şara'dan Antalya'da 'şişe' göndermesi: Britanya'dan daha iyi

Şişeyle imtihanını kendi de unutmamış! Şara'dan Antalya'da bomba espri
A101, CarrefourSA’yı satın alıyor

Ünlü zincir market, en büyük rakiplerinden birini satın alıyor
Daha öncekileri unutun! İşte tepkilerin odağındaki TikTok'taki son rezillik

Bu rezilliğe kim dur diyecek?

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi Feyha Çelenk hayatını kaybetti

Devlet Tiyatrosu'nun usta ismi hayatını kaybetti
Savaş gemisinde kıtlık iddiasına ABD Donanması'ndan jet yanıt geldi

Savaş gemisinde "kıtlık" iddiasına ABD'den jet yanıt geldi
Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı

Ataşehir Belediyesi'ne operasyonda Sinem Dedetaş detayı