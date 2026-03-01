Haberler

Trump: İran'daki yeni liderler görüşme talep etti

Trump: İran'daki yeni liderler görüşme talep etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderlerinin kendisiyle görüşmek istediğini ve bu teklifini kabul ettiğini açıkladı. Görüşmelerin zamanlaması hakkında bilgi vermeyen Trump, geçen süreyi eleştirerek müzakerelerdeki fırsatların kaçırıldığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderlerinin kendisiyle görüşmek istediğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'ın yeni liderlerinin kendisiyle görüşmek istediğini ve kendisinin de bunu kabul ettiğini söyledi. Görüşmelerin ne zaman olacağı konusunda bilgi vermeyen Trump, "Bunu daha önce yapmalılardı, çok uzun süre beklediler. ABD ile müzakere halinde olan isimlerin çoğu öldü. Daha önce bir anlaşma yapabilirlerdi. Bizimle oyun oynadılar" ifadelerini kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'daki yeni liderlik görüşmek istiyor, ben de kabul ettim

Trump, İran'ın istediğini açıkladı: Kabul ettim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
Trump: 48 İran liderini tek atışta öldürdük

48 lideri öldürülen İran'ın büyük hatası! Trump açık açık söyledi
İran, Abu Dabi'de Fransız askeri üssünü vurdu

Artık Macron da sesini çıkarmak zorunda! İran orayı da vurdu
Trump mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat

Mesaj mı verdi? Arkasındaki haritada Türkiye detayına dikkat
Pakistan Başbakanı Şerif: Hamaney'in öldürülmesi uluslararası hukuka aykırıdır

Trump'ı Nobel'e aday göstermişti! Hamaney'in öldürülmesine olay yorum
TSK ile ilgili sandal ifadeler kullanan fenomen Ece Ronay'a soruşturma başlatıldı

TSK ile ilgili skandal ifadeler kullanan fenomene soruşturma

İran'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında şehir harabeye döndü

İsrail'de bu manzaranın şoku yaşanıyor! Böylesini beklemiyorlardı