ABD basınında bomba iddia: Trump'tan Müçteba Hamaney için suikast sinyali

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik olası yeni hamleleriyle ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. ABD basınında yer alan haberlere göre Trump, İran'ın nükleer programını sonlandırmaya yönelik ABD taleplerine boyun eğmemesi halinde İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney'in öldürülmesini destekleyebileceğini yardımcılarına söyledi.

WSJ'DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

ABD merkezli The Wall Street Journal'ın haberine göre Trump, İran'a yönelik baskının artırılması kapsamında farklı senaryoları değerlendirdiğini yakın çevresiyle yaptığı görüşmelerde dile getirdi.

Haberde, ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın nükleer gelişiminin sonlandırılması gibi ABD taleplerine boyun eğmeye yanaşmaması halinde yeni İran Yüksek Lideri Müçteba Hameney'in öldürülmesini destekleyeceğini yardımcılarına söylediği belirtildi.

İRAN'A NÜKLEER BASKI

ABD yönetimi uzun süredir İran'dan nükleer faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve uluslararası denetimlere açık hale getirmesini talep ediyor. Washington yönetimi, İran'ın nükleer kapasitesinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu savunuyor.

YENİ LİDER HAKKINDA İLK YORUM

ABD Başkanı Trump, New York Post gazetesine verdiği mülakatta da İran'la ilgili son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'daki lider seçimini yakından takip ettiklerini belirterek, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran lideri Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in ülkenin yeni lideri olmasına ilişkin, "Onun lider olmasından memnun değilim." dedi ve Hamaney ile nasıl bir süreç yürüteceği konusunda yorum yapmadı.