Trump: İran'ın teklifi benim için kabul edilemez

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetiminin Pakistan aracılığıyla ilettiği 14 maddelik teklife ilişkin İsrail basınına konuştu. İranlıların bir anlaşma yapmak istediğini ancak sundukları tekliften memnun olmadığını belirten Trump, teklife ilişkin "İran'ın yeni teklifini inceledim ve benim için kabul edilemez" ifadesini kullandı.

Trump, açıklamalarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasına da değindi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, Netanyahu'yu yolsuzluk davasından affetmesi gerektiğini bir kez daha dile getiren Turmp, "O bir savaş dönemi başbakanı. Ben ve Bibi olmasaydık İsrail var olmazdı. Saçmalıklara değil, savaşa odaklanabilecek bir başbakana ihtiyacınız var" diye konuştu.

