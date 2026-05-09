Trump'tan İran ve 'Özgürlük Projesi' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşme sürecinin olumlu ilerlediğini ve çok yakında Tahran yönetiminden bir geri dönüş almayı beklediklerini bildirdi. Trump, Hürmüz Boğazı'ndaki 'Özgürlük Projesi'ne ise şimdilik dönmeyi düşünmediklerini ancak başka seçeneklerinin olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldığı sırada basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişini sağlamaya yönelik kendisinin başlattığı ve daha sonra durdurduğu 'Özgürlük Projesi'ne dönülüp dönülmeyeceğine ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, şu aşamada projeye dönmeyi düşünmediğini ifade etti. Trump, ellerinde farklı seçeneklerin bulunduğunu, Pakistan'ın söz konusu projenin yapılmamasını talep ettiğini aktararak, projenin iyi bir girişim olmasına rağmen mevcut durumda diğer alternatifleri değerlendirdiklerini kaydetti.

İşlerin planlandığı gibi gitmemesi durumunda Özgürlük Projesi'ne yeniden dönüş yapabileceklerine dikkati çeken Trump, böyle bir senaryoda projenin yanı sıra ilave başka adımların da atılabileceğini vurguladı.

İran'ın devam eden süreci bilerek yavaşlattığı yönündeki iddialara da değinen Trump, bu durumun yakında netleşeceğini bildirdi. İran ile görüşme sürecinin iyi gittiğini savunan Trump, Tahran yönetiminden çok yakında bir geri bildirim alacaklarını ve atılacak adımların bu bildirim doğrultusunda şekilleneceğini sözlerine ekledi.

