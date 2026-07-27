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Trump: İran görüşmeleri başarısız olursa askeri harekata hazırız

Trump: İran görüşmeleri başarısız olursa askeri harekata hazırız
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Ara bulucu ülkelerin talebiyle 24 Temmuz'da saldırılara ara verdiğini belirten Trump, görüşmelerin başarısız olması halinde güçlü bir askeri eyleme hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ile görüşmeler başarısız olursa güçlü bir askeri harekata hazırız" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail basınına, İran ile yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmede bulundu. Ara bulucu ülkelerin 'müzakerelere bir şans daha vermesini istediğini' ve bu nedenle 24 Temmuz'da İran'a saldırılara ara verilmesi talimatı verdiğini belirten Trump, "İran'la ilgilenen herkes bana 'Ateş etmeyin' dedi" ifadelerini kullandı.

Trump, ara bulucu ülkeler aracılığıyla İran ile yürütülen müzakerelere değinerek, "İran ile çok derin görüşmeler içindeyiz. Eğer işe yaramazsa, çok güçlü askeri eylemlere geri döneceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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