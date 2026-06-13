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Trump: İran ile anlaşma pazartesi gününe kadar imzalanabilir

Trump: İran ile anlaşma pazartesi gününe kadar imzalanabilir
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde barış anlaşmasının hafta sonu veya pazartesi günü imzalanabileceğini belirtti. Trump, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin anlaşmanın çok yakın olduğu yönündeki açıklamalarını olumlu karşıladı.

Abd Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde anlaşmanın hafta sonu veya pazartesi gününe kadar imzalanabileceğine inandığını bildirdi.

İsrail medyasına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin anlaşmanın çok yakın olduğu yönündeki açıklamalarını değerlendirdi. Arakçi'nin sözlerini olumlu bulduğunu ifade eden Trump, İran ile hafta sonu veya pazartesi günü barış anlaşmasını imzalayabileceklerine inandığını aktardı. Arakçi'nin açıklamalarına değinen Trump, İranlı Bakanın da ABD ile bir anlaşmaya varılması ihtimalinin daha önce hiç bu kadar yakın olmadığını teyit ettiğini kaydetti.

Trump'ın değerlendirmesine konu olan açıklamayı sanal medya hesabından yapan İran Dışişleri Bakanı Arakçi, söz konusu paylaşımında, "İslamabad Mutabakat Zaptı sonuçlanmaya hiç bu kadar yakın olmamıştı. Nihayetlendirilmesi beklenirken, basın mensupları içeriği hakkında spekülasyon yapmaktan kaçınmalıdır. Sorumlu ve şeffaf yaklaşımımız doğrultusunda tüm detaylar zamanı geldiğinde kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerine yer vermişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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