Trump: İran ile anlaşabilirsek iyi olur, anlaşamazsak kötü şeyler olacak

Trump: İran ile anlaşabilirsek iyi olur, anlaşamazsak kötü şeyler olacak
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek iyi olur. Eğer anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak" açıklamasında bulundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğru ilerleyen çok büyük gemilerin olduğunu belirtti.
  • ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 6 Şubat'ta Türkiye'de olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere bir araya gelecek.
  • ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya ile ilgili görüşmelerin iyi gittiğini ve yakında iyi haberler alınabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump burada gazetecilerin İran ile ilgili sorularına yanıt verdi.

"Şu anda İran'a doğru ilerleyen çok büyük gemilerimiz var" diyen Trump, "İran'la görüşmelerimiz de devam ediyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞAMAZSAK MUHTEMELEN KÖTÜ ŞEYLER OLACAK"

Trump ayrıca açıklamasında "İran'la bir anlaşmaya varmak isterim. Şu anda görüşüyoruz. Eğer anlaşabilirsek bu çok iyi olur, anlaşamazsak muhtemelen kötü şeyler olacak" dedi.

"BELKİ YAKINDA İYİ HABERLER ALIRIZ"

ABD Başkanı Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin ise "Bence Ukrayna ve Rusya ile çok iyi gidiyoruz. Bunu ilk kez söylüyorum; bence şu anda iyi gidiyoruz, belki yakında iyi haberler alırız" sözlerini sarf etti.

TÜRKİYE'DE GÖRÜŞECEKLER

ABD merkezli haber platformu Axios'un haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile olası bir nükleer anlaşmayı görüşmek üzere 6 Şubat'ta Türkiye'de bir araya gelmesi bekleniyor.

