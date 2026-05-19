Trump: İran'la anlaşmaya yakınız, saldırıyı erteledim

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan, BAE ve Katar'ın arabuluculuğunda İran'la yürütülen görüşmelerde anlaşmaya yaklaşıldığını belirterek planlanan askeri saldırıyı ertelediğini açıkladı. Trump, anlaşma sağlanması halinde İran'ın nükleer silah edinemeyeceğini vurgularken, 'İran'ı yerle bir etmeden anlaşmaya varılırsa mutlu olurum' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İran'la doğrudan görüşüyorlar ve bir anlaşmaya varma ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor. Eğer bu anlaşma İran'ı vurmadan sağlanırsa çok mutlu olurum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Katar liderlerinin kendisini arayarak İran'la yaptıkları görüşmelerde 'anlaşmaya yakın olduklarını' söylediklerini belirten Trump, bu sebeple planladıkları İran saldırısını ertelediklerini aktardı. Trump, "Bunu bir süreliğine erteledim; umarım sonsuza kadar olur, ama muhtemelen sadece bir süreliğine. İran'la çok kapsamlı görüşmeler yapıyoruz ve bunların neye varacağını göreceğiz. Şu anda İran'la doğrudan görüşüyorlar ve bir anlaşmaya varma ihtimalleri oldukça yüksek görünüyor. Eğer bu anlaşmayı İran'ı yerle bir etmeden başarabilirsek, çok mutlu olurum" ifadelerini kullandı.

Anlaşma sağlanması halinde İran'ın hiçbir şekilde nükleer silaha sahip olamayacağını kaydeden Trump, "Anlaşmaya çok yaklaştığımızı düşündüğümüz dönemler daha önce de oldu, ancak sonuç alınamadı. Şimdi durum biraz farklı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
