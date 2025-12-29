Haberler

Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada İsrail'in İran'a yeniden saldırmasına izin verip vermeyeceğine ilişkin "Balistik füze tesislerini vurmasına veririm. Nükleer tesislerine ise hemen derim. Eğer İran füze programlarına devam ederse yeniden saldırırız" açıklamasında bulundu.

  • ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın füze programını geliştirmeye devam etmesi durumunda İran'a yönelik hızlı bir saldırıyı destekleyeceğini belirtti.
  • Donald Trump, İran'ın nükleer programını sürdürmesi halinde saldırının hemen gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.
  • Donald Trump, İran'ın yeniden güçlenmeye çalıştığına dair duyumlar olduğunu ve bu durumda İran'ın vurulması gerekeceğini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, kritik zirvede bir araya geldi.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kapıda karşıladı.

Trump ve Netanyahu yapacakları görüşme öncesinde kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularına yanıt verdiler.

İRAN'I AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Trump, İran'a ilişkin açıklamasında ise "İran, füze programını geliştirmeye devam ederse İran'a yönelik hızlı bir saldırıyı desteklerim. Eğer nükleer programı devam ettirirlerse saldırı hemen olmalı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı "Duyduğuma göre; İran yeniden güçlenmeye çalışıyor. Eğer öyleyse onları vurmamız gerekecek." dedi.

NE OLMUŞTU?

İran ve İsrail arasında Haziran ayında başlayan savaşa ABD de dahil olmuş, ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Serhat Yılmaz
Haberler.com / Dünya
Trump'tan 'Türk askerlerinin Gazze'de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?' sorusuna yanıt

Trump'tan "Gazze'de Türk askerleri" sorusuna net yanıt
Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı

Veyis Ateş tutuklandı, firari Sezgin Baran Korkmaz canlı yayına çıktı
Galatasaray'ın Lookman transferindeki güvencesi Victor Osimhen

Dünyaca ünlü yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor
Galatasaray yönetimi tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye adım atamayacaklar

Yönetim tespit etti! Artık kulübün kapısından içeriye giremeyecekler
Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı

Dini nikahla yaşadığı kadını boğarak öldüren cani için gereken yapıldı
Cezaevindeki eski büyükşehir belediye başkanı Soyer için tutuklama talebi

Cezaevindeki eski büyükşehir başkanına tutuklama talebi
Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi

Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir alacak! Meteoroloji tarih verdi
Ertan Torunoğulları'ndan Fenerbahçe taraftarına transfer müjdesi

Fenerbahçelilere müjdeyi verdi: Olumlu görüşmelerimiz...