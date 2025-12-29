Trump İran'ı açık açık tehdit etti: Buna devam ederlerse yeniden saldırırız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump, kritik zirvede bir araya geldi.ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu kapıda karşıladı.

Trump ve Netanyahu yapacakları görüşme öncesinde kameraların karşısına geçerek gazetecilerin sorularına yanıt verdiler.

İRAN'I AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Trump, İran'a ilişkin açıklamasında ise "İran, füze programını geliştirmeye devam ederse İran'a yönelik hızlı bir saldırıyı desteklerim. Eğer nükleer programı devam ettirirlerse saldırı hemen olmalı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı "Duyduğuma göre; İran yeniden güçlenmeye çalışıyor. Eğer öyleyse onları vurmamız gerekecek." dedi.

NE OLMUŞTU?

İran ve İsrail arasında Haziran ayında başlayan savaşa ABD de dahil olmuş, ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.