Trump: İran'da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi

Trump: İran'da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ülkeyi yönetme biçimini eleştirerek yeni bir liderliğin gerektiğini ifade etti. Hamaney'in korku ve şiddetle ülkeyi yönettiğini savunan Trump, İran'ın dünyanın en kötü yerlerinden biri olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, " İran'da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, İran'daki son durumu değerlendirdi. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ülkeyi doğru şekilde yönetmeye odaklanması gerektiğini söyleyen Trump, "Hamaney hasta bir adam, ülkesini düzgün yönetmeli ve insanları öldürmeyi bırakmalı. Ülkesi, dünyanın yaşanabilecek en kötü yeri. İran'da yeni bir liderlik aramanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Trump, Hamaney'in İran'ı korkuyla yönettiğini kaydederek, "Hamaney'in bir ülkenin lideri olarak suçlu olduğu şey, ülkeyi tamamen yıkıma sürüklemesi ve daha önce hiç görülmemiş düzeyde şiddet kullanmasıdır. Liderlik saygı gerektirir, korku ve ölüm değil" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
