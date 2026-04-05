Haberler

Trump: İran'da düşen savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da düşen savaş uçağının ikinci pilotunun kurtarıldığını açıkladı. Trump, operasyonun ABD ordusunun en cesur arama kurtarma operasyonlarından biri olduğunu belirtti ve pilotun güvenli bir şekilde geri getirildiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla, İran'da önceki gün düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını açıkladı. Operasyonun detaylarını paylaşan Trump, "ABD ordusu, aynı zamanda saygın bir albay olan mürettebatımız için ABD tarihinin en cesur arama kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Kendisinin şu an güvende ve sağ salim olduğunu bildirmekten heyecan duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Kurtarılan pilotun İran'ın sarp dağlarında düşman unsurları tarafından arandığını belirten Trump, sürecin 24 saat boyunca izlendiğini vurgulayarak, "Benim talimatımla ABD ordusu, onu geri getirmek için dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış onlarca uçak gönderdi. Yaralandı ama durumu iyi olacak. Bu mucizevi arama kurtarma operasyonu, ikinci görevimizi tehlikeye atmamak için dün teyit etmediğimiz, diğer cesur pilotumuzun başarılı bir şekilde kurtarılmasının ardından geldi" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, kurtarma operasyonlarında hiçbir Amerikan askerinin hayatını kaybetmediğine veya yaralanmadığına dikkat çekerek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Askeri hafızada ilk kez iki ABD pilotu, ayrı ayrı, düşman topraklarının derinliklerinden kurtarılıyor. Hiçbir Amerikan savaşçısını asla geride bırakmayacağız! Bu iki operasyonu tek bir Amerikalı bile ölmeden veya yaralanmadan gerçekleştirebilmemiz, İran semalarında ezici bir hava hakimiyeti ve üstünlüğü sağladığımızı bir kez daha kanıtlıyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

