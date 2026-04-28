Trump: İran bize 'çöküş aşamasında' olduklarını bildirdi

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, doğrudan İran'ın kendileriyle kurduğu temasa işaret ederek, "İran az önce bize bir 'çöküş aşamasında' olduklarını bildirdi. Liderlik sorunlarını çözmeye çalışırken (ki bunu başarabileceklerine inanıyorum), bizden en kısa sürede Hürmüz Boğazı'nı açmamızı istiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı