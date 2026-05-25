Haberler

Trump'tan İran anlaşması için Türkiye dahil 6 ülkeye İbrahim Anlaşmaları'nı imzalama şartı

Trump'tan İran anlaşması için Türkiye dahil 6 ülkeye İbrahim Anlaşmaları'nı imzalama şartı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Trump, İran ile anlaşma kapsamında Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün İbrahim Anlaşmaları'nı imzalaması gerektiğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın parçası olarak bölge ülkelerinin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmesi gerektiğini savundu.

Trump, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır ve Ürdün'ün İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamasının zorunlu olması gerektiğini söyledi.

İbrahim Anlaşmaları Trump'un ilk döneminde 15 Eylül 2020'de imzalandı. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri bu anlaşmalar kapsamında İsrail ile ilişkilerini normalleştirmişti.

Trump 25 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda, "Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çok karmaşık bulmacayı bir araya getirmek için yaptığı tüm çalışmalardan sonra, bu ülkelerin hepsinin, en azından, eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları'nı imzalaması zorunlu olmalıdır" diye yazdı.

Trump, 24 Mayıs'ta bu ülkelerin liderleriyle İran'la savaşı sona erdirme çabaları hakkında görüştüğünü söyledi.

"Görüşülen ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (zaten üye!), Katar, Pakistan, Türkiye, Mısır, Ürdün ve Bahreyn (zaten üye!)" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkelerinin ilişkilerini İsrail ile normalleştirme amacı taşıyan İbrahim Anlaşmaları özellikle Gazze savaşı sonrası daha da belirsiz bir hal aldı.

Suudi Arabistan ve Katar gibi Körfez ülkeleri, bağımsız bir Filistin devleti kurulmadığı sürece İsrail ile ilişkilerini asla normalleştirmeyeceklerini savunuyor.

İran yönetimi ile ABD arasında Mayıs'ın son haftasında bir anlaşmanın yakın olduğuna ilişkin beklentiler gündeme geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bir anlaşmanın 25 Mayıs Pazartesi günü sağlanabileceğini dahi söyledi.

Tahran da yürütülen görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydedildiğini doğruladı ancak bir anlaşmanın hemen imzalanabilecek kadar yakın olmadığını açıkladı.

BBC
Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti

Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne gideceği tarih değişti
Trump bölge ülkelerine resti çekti: İran ile anlaşacağım ama...

Trump bölge ülkelerine resti çekti! İsrail için yaptığına bakın
Mutlak butlan kararına itiraz eden MHP'li Feti Yıldız paylaşımını kaldırdı

"Mutlak butlan" kararına önce itiraz etti, sonra geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Operasyon başladı! Beşiktaş'tan kanat atağı

Beşiktaş'ta dev transfer operasyonu! Süper Lig'i kasıp kavururlar
Elazığ'da korkunç olay: 6 gün önce ölen gurbetçinin cesedi bulundu

Oteli saran koku, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Tam 6 gün...
Bursaspor ikinci transferini açıkladı

Süper Lig'in eski şampiyonu bir transferini daha tanıttı

Karşıyaka'ya Fenerbahçe'den 3 transfer birden

Tam 3 ayrılık birden! İşte o isimler
Galatasaray'dan Bertuğ Yıldırım transferi için takas + para formülü

İlk transferi Süper Lig'den!
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş

5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti
Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor